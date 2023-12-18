«السياحة»: المتاحف المصرية تحتفي بـ«اليوم العالمي للغة العربية»

أكد قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، لافتًا إلى أنّ هذا اليوم يأتي كل عامٍ ليُسلط الضوء على جمال وعظمة اللغة العربية، ذلك الكنز والإرث الذي استُخرجت منه كنوز العلم والأدب والمعرفة والشعر والفن؛ موضحًا أن اللغة العربية حلقة الوصل التي تجمع الدول العربية تحت راية الهوية العربية علاوة عن الهوية الثقافية والتاريخية.

«العربية» لغة الشعر والفنون

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أنّ الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هذا العام 2023 جاء تحت شعار «العربية: لغة الشعر والفنون» إذ استطاعت اللغة العربية بمختلف أشكالها وأساليبها وخطوطها وفنونها أن تكون تجسيدًا للفن والتواصل عبر العصور، وأن تعكس آيات جمالية رائعة تأسر القلوب و الألباب.

أداة لنقل التراث والتواصل الحقيقي بين الأمم

وأشار قطاع المتاحف إلى أنّ اللغة العربية أداة مستخدمة لنقل التراث والتواصل الحقيقي بين الأمم داخل المتاحف المصرية، مشددًا على ضرورة العمل على حماية وتعزيز لغتنا العربية كونها تراثنا وأعظم أرثنا، في ظل تلاحم الحضارات وتبادل الأفكار.