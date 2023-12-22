«كن شجاعا وواجه».. نصائح للتغلب على المشكلات ومنع تكرارها في العام الجديد

السقوط المتكرر لا يعني الفشل، لكن ينبغي الحذر عند تكرار الخطأ ذاته، فاجتياز الصعاب يأتي من تدارك نقاط الضعف والعمل على معالجاتها، والنجاح يبدأ من مغادرة منطقة الأمان، والمخاطرة باحتمالات مرجح فيها الصواب والخطأ، ومع بدء عام جديد لا بد على كل شخص تدارك ما أخفق فيه العام المنقضي، والنظر بإيجابية لكل ما هو آت.

يتأثر الشخص بشكل كبير بالبيئة المحيطة، وينعكس ذلك بشكل مباشر على تصرفاته، إذ قالت فاتن سلامة مدربة مهارات حياة وممارس معتمد لعلم النفس الإيجابي، إن عام 2023 شهد حروبا وكوارث على الصعيد العالمي، ويؤثر ذلك على النفوس البشرية بالسلب، لذا يجب أن يبدأ كل شخص بداية جديدة في عام 2024، بمستوى عال من الوعي لتلافي الأخطاء السابقة، أو التقليل منها بقدر الإمكان.

إعادة النظر في المواقف القديمة

ينضج الإنسان بالتجارب، ولابد على كل فرد أن يقارن بين تصرفاته السابقة والحالية، ليصل لأفضل الحلول، وأضافت فاتن سلامة خلال مداخلتها ببرنامج «8 الصبح»، على «قناة DMC»، مع الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد، أنه يجب إعادة النظر في المواقف التي مر بها الشخص في العام الجاري، ومعرفة أوجه الاستفادة، وكيفية التصرف عند تكرار الموقف مجددًا في العام الجديد، أي إعادة تقييم المواقف بشكل مختلف.

تجاهل المشكلة يسهل حدوثها مجددًا

«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»، فلابد على كل إنسان النظر بعين مختلفة لمعالجة كل إشكالياته السابقة، وتفادي عدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى، إذ أكدت فاتن سلامة، أن تجاهل المشكلة يجعل من السهل حدوثها مجددا، لذا يجب الاستعانة بأشخاص داعمين، لتخطي المشكلة دون أن تترك أثرًا كبيرًا على النفسية، لذا يجب تقبل نقاط الضعف وعدم تجاهلها، لحدوث تناغم مع أحداث الحياة، وتجنب تراكم الأحداث، التي تولد انفجارًا داخليًا للشخص.