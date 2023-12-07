مواصفات أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لأولى وثانية ثانوي.. وتوزيع الدرجات

كشف المركز القومي للتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم تفاصيل أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع، للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول، وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية.

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة– تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

توزيع درجات أسئلة علم النفس والاجتماع

- أن تكون الأسئلة 12.5% مقال قصير «صياغات متنوعة» ونسبة 87.5% «أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».

- احتساب النسبة المئوية الأسئلة المقالية إلى الأسئلة الموضوعية، وفقا المجموع الدرجات وليس لعدد الجزئيات، أي 21 جزئية موضوعي اختيار من متعد، 2 جزئيتان مقال قصير.

- تقيس المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم 41.5 %، التطبيق 41.5 % المستويات العليا 17 %.

- أن تتـناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعتان حيث يراعي زمن ) 15 دقيقة لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبرى للفصل الدراسي الأول من 30 درجة (وتتمثل في 6 درجات أعمال سنة + 24 درجة اختبار فصل دراسي).

- على واضع الامتحان الالتزام بالقرار الوزاري رقم 191، والقرار الوزاري 168المنظمة لامتحانات.