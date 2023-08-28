جروبات الغش تزعم تداول علم النفس والاجتماع للثانوية.. و«التعليم» تحقق

قال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة دور ثان، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، يتحقق من الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان علم النفس والاجتماع، عبر جروبات الغش.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنّ الغرفة رصدت الأسئلة المتداولة مع بدء الامتحان للتحقق من صحتها، وحال التأكد منها سيتم ضبط المسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والذي يصل للحبس والغرامة.

وكانت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، زعمت تداول امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات.