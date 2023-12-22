عاجل.. أمطار غزيرة وبرد قارس.. نوة الفيضة تضرب الإسكندرية بقوة

سقطت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، وذلك في أول أيام تبعات نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة الساحلية حتى غدا السبت، والتي تم معها إعلان حالة الطوارئ للتعامل اللحظي مع الأمطار.

خريطة أمطار الإسكندرية اليوم

ورصد رجال الصرف الصحي بالإسكندرية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي المنتزه أول وثان لعدة دقائق، قبل أن تتوقف سريعا الإسكندرية، فيما بدأت بعدها الأمطار في نطاق أحياء شرق ووسط والجمرك، وهي المناطق الأكثر تعرضا للأمطار خلال أول أيام تبعات نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية.

تفاصيل أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم رصد سقوط امطار غزيرة صباح اليوم في أحياء المنتزه أول وثان والجمرك ووسط وشرق، عبر فترات متباينة.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنه تم نشر 186 سيارة ومعدة من أجل التعامل مع حالة طقس الإسكندرية اليوم، مؤكداً أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ضمن إعلان حالة الطوارئ.

أجواء باردة في الإسكندرية

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب، بل زاد باستمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية.