جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الإعدادية، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الإعدادية

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الإعدادية، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

أولاً: طلاب الصف الأول الإعدادي

- الخميس 11 يناير 2024: اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- السبت 13 يناير 2024: العلوم والهندسة.

- الأحد 14 يناير 2024: اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

- الاثنين 15 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

- الثلاثاء 16 يناير 2024: الجبر والإحصاء.

ثانياً: طلاب الصف الثاني الإعدادي

- الخميس 11 يناير 2024: اللغة العربية والخط والإملاء والحاسب الآلي.

- السبت 12 يناير 2024: الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

- الأحد 13 يناير 2024: العلوم والتربية الدينية.

- الاثنين 14 يناير 2024: الهندسة والتربية الفنية.

- الثلاثاء 15 يناير 2024: اللغة الإنجليزية.

تعليمات امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد وضعت عددا من التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة كفر الشيخ المرحلة الإعدادية كما يلي:

- يتم الامتحان بمعرفة المدرسة والأسئلة مسؤولية التوجيه المختص.

- يتم امتحان العلمي قبل الامتحان النظري بوقت كاف طبقاً لكتاب الوزارة.

- يتم العمل بهذا الجدول للمدارس التي تمتحن مساءً على أن يبدأ الامتحان بعد الانتهاء من الفترة الأولى في تمام الساعة الواحدة ظهراً مع مراعاة الزمن لكل مادة.

- تم إعداد الجدول بمشاركة اتحاد طلاب المديرية.