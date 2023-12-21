«أزهر كفر الشيخ» تنهي استعداداتها لامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي

أنهت منطقة كفر الشيخ الأزهرية استعداداتها النهائية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، حيث تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، مع مديري الإدارات التعليمية مدى جاهزية المعاهد لاستقبال الامتحانات، وتم التأكيد على انتهاء الإعداد والتحضير للجان بشكل جيد لاستقبال الطلاب لأداء امتحاناتهم دون عائق.

تشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وشدّد رئيس المنطقة على ضرورة توفير كافة السُبل اللازمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يُسر، والعمل على تذليل أي عقبات، والالتزام بكافة معايير الدقة والحزم في أعمال المراقبة، وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة بالشكل الأمثل، مشيراً إلي تشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة للرد على أي استفسارات بشأن سير عملية الامتحانات، وذلك تيسيرًا على القائمين بالعمل في اللجان، وعلى الطلاب وأولياء أمورهم.

انطلاق امتحانات الفصل الدرسي الأول السبت المقبل

ومن المقرر أنّ تنطلق امتحانات الفصل الدرسي الأول للعام 2023 - 2024 ابتداءً من يوم السبت القادم، حيث يستهل طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أداء الامتحانات في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان باليوم الأول في مادتي الفقه واللغة العربية.