حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. متابعة منظومة المخلفات بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث يرصد أبرز تلك الأنشطة.

السبت 16 ديسمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية للمحليات والتي يستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأسبوع التدريبي الـ19 سيتضمن أيضاً تنفيذ عدد 5 دورات تدريبية وهي دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الاثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات 140 متدربًا من جميع المحافظات.

الأحد 17 ديسمبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرين من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، بالإضافة الي مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات بلغت 7075 معرضًا ومنفذاً وإطلاق أكثر من 5 آلاف حملة وتحرير أكثر من 12 ألف محضر و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كماتواصل مبادرة سند الخير مبيعاتها حيث قامت ببيع 406.5 مليون جنيه سلع بأسعار مخفضة.

الاثنين 18 ديسمبر

كما شهد وزير التنمية المحلية، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية 2024 من جانب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلن فيها فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الهيئة وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين، وتوجه اللواء هشام آمنة بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية وانتظام جميع لجان الاقتراع على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمحافظات على مدار الساعة.

كما شارك الواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس المتفوقين و النيل و اليابانية.

الثلاثاء 19 ديسمبر

استقبل وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة مطروح لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظات حول جاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها وتجهيز كافة المعدات التابعة للمحافظة والجهات التنفيذية للسيطرة على أي أزمات وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص عدد من المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي بالمحافظات في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر.

الأربعاء 20 ديسمبر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجارية على أرض المحافظات وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، وتطرق الاجتماع إلى نسب تنفيذ المشروعات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية لضمان كفاءة عملية التنفيذ.

الخميس 21 ديسمبر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة مطروح وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة في كافة المدن والقرى والمناطق البدوية.