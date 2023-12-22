القبض على 3 تجار عملة في 3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بحملات أسفرت جهودها عن ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية)، وضبط (مالك محل مصوغات، وعامل له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

وجرى ضبط (حداد) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم في المنوفية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.