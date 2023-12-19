«جمعيات المستثمرين» تهنئ السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة: اخترناك ردا للجميل

قدّم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، خالص التهاني والتبريكات للشعب المصري العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بأغلبية ساحقة بمقعد الرئاسة لدورة جديدة، بعد استحقاق دستوري كبير أشاد به العالم كله.

وقال هلال، إنّ الصناع والمستثمرين المصريين، اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة ردا للجميل واستكمالا للإنجازات، من أجل المحافظة علي الاستقرار المتحقق، ومواصلة الإصلاح والتنمية والبناء، ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والتوسع في الصناعات وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومن أجل خلق المزيد من فرص العمل .

المصريون جميعاً الآن علي قلب رجل واحد

وتابع أنّ المصريين جميعا على قلب رجل واحد مع الرئيس السيسي، بالعمل والمشاركة والدفاع عن المكتسبات المتحققة في ظل عالم متصارع، ومشكلات لا تنتهي.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، أصالة المجتمع المصري الذي اعتاد علي رد الجميل، واستشعر أهمية استكمال مسيرة التنمية، التي بدأت على أرض مصر، مُشيدين بالجهد الكبير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة المعاونة والحكومة، في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، خاصة جهود التنمية الشاملة والمتكاملة في شتي القطاعات ومختلف المجالات، والتي أضحت واقعا ملموسا يستشعر به الجميع، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم كله.