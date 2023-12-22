الكشف على 1438 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية بشرى الغربية بمركز الفشن جنوب بني سويف، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1438 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية في بني سويف، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 101 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية بشرى الغربية بمركز الفشن جنوب بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

تحاليل طبية بالمجان

كما تضمنت القافلة إجراء عدد من التحليلات الطبية منها تحليل الدم والطفيليات وإجراء عدد من حالات الأشعة العادية والأسنان والموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، كذلك استصدار عدد من قرارات العلاج على نفقة الدولة.

محافظ بني سويف يتابع العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.