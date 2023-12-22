مطار مرسى علم يستقبل 121 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 121 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل ما يقرب من 24 ألف سائح أجنبي على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، بزيادة 21 رحلة عن الأسبوع الجاري، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 121 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك على مدار الأسبوع المقبل.

احتفالات الكريسماس بفنادق مرسى علم

وكشف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم بزيادة 21 رحلة طيران سياحية عن الأسبوع الجاري، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة بفنادق مرسى علم.

وأكد «عثمان» استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 24 ألف سائح من 12 جنسية أوروبية مختلفة هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وسلوفاكيا وفرنسا وإنجلترا، لافتاً إلى أن أكثر السياح وصولا من الجنسيات الألمانية والتشيكية والبولندية والإيطالية.