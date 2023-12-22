محافظ أسوان: تنظيم قوافل تعليمية في قرى «حياة كريمة»

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتقديم الدعم الكامل والمساندة لمشروع القوافل التعليمية والتنويرية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية.

وأعرب المحافظ شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي على حرصهم على تنظيم هذه القوافل.

وتهدف القوافل إلى تحقيق أقصى استفادة من البرامج التعليمية المتنوعة، خاصةً في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتعزيز مستوى التعليم وزيادة معدلات التحصيل الدراسي للطلاب، بهدف تحقيق النجاحات خلال فترة تعليمهم.

رفع مستوى الوعي

من جانبه قال ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إن مشروع القوافل التعليمية يعد أحد أهم المشروعات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا، حيث يسعى لتوسيع نطاق تأثيره لمواكبة رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تعمل على رفع مستوى التعليم للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسي، بهدف تحقيق النجاحات والنتائج المتميزة خلال مسيرتهم التعليمية.

دعم الرئيس السيسي للشباب

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الشباب والعمل على تطوير مهاراتهم، وذلك في إطار استراتيجية «بناء الإنسان».