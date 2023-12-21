«حياة كريمة»: توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ2.8 مليون منزل بتكلفة 11.7 مليار جنيه

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى «حياة كريمة»، بتنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى، حيث يتم تنفيذ مشروع ربط قرى حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بالمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى نحو 11.7 مليار جنيه، كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول وإنشاء 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول فى قرى المرحلة الأولى.

«المبادرة»: بناء 1019 برجاً للمحمول وتطوير 576 برجاً

وبحسب بيانات الوزارة، تم الانتهاء من مد 77 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى، إلى جانب بناء 1019 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة بواقع إنشاء 443 برجاً جديداً للمحمول، وتطوير 576 برجاً، إلى جانب تطوير 741 مكتباً للبريد، بالإضافة إلى الوجود فى 333 مجمعاً خدمياً لتوفير الخدمات البريدية. وتابعت الوزارة أنه فى إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة رقمية»، تم التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية فى 20 محافظة، كما تم تأهيل كوادر المعرفة الرقمية من الفئات المؤثرة مجتمعياً داخل القرى المستهدفة للمساهمة فى نشر الوعى الرقمى حيث تم تدريب 761 من المكلفات ورائدات المعرفة والأئمة والواعظين من وزارة الأوقاف والميسّرات من المجلس القومى للمرأة، كذلك تم الانتهاء من تأهيل 3335 من العاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة لها، القائمين على مشروعات «حياة كريمة»، إلى جانب الانتهاء من النموذج التجريبى من منصة المبادرة الرقمية بهدف خلق مجتمع رقمى تفاعلى.

وأشارت تقارير الوزارة إلى أنها نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروع ربط المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى حال انقطاع الإنترنت، وتم حتى الآن ربط أكثر من 18 ألف مبنى بهذه الشبكة، وجارٍ العمل على استكمال ربط باقى المبانى.

توفير الإنترنت لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى.. وتدريب 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولى

وأكدت التقارير توفير البنية التحتية لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلومتر من السنترالات إلى المدارس، كما تم إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.

وطرحت الوزارة نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر، حيث تم طرح 130 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات بلغت قرابة مليارَى دولار، لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، مؤكدة اختيار مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدامتوفير الإنترنت لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى.. وتدريب 34960 مواطناً فى قرى المرحلة الأولىوالاتصالات»، بوصفه مشروعاً رائداً فى جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 ضمن أفضل 5 مشروعات دولية رائدة عن فئة التوظيف الإلكترونى.