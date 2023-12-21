حياة كريمة تنتهي من تنفيذ 21 وحدة سكنية في ساقلتة بسوهاج

نفذت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة سوهاج 21 وحدة سكنية بنطاق الوحدة المحلية بمركز ساقلتة ضمن مشروعات «سكن كريم».

أماكن سكن كريم بسوهاج

قال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة لـ«الوطن» إنه يجري متابعة مشروعات سكن كريم في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة حيث تعد المبادرة الإنسانية الأولى، لأنها مبادرة صانت كرامة المواطن المصري في كافة المجالات، سواء الخدمية أو التنموية، والعمل على تذليل كافة الصعاب.

أضاف البدري جار تنفيذ 21 عمارة سكنية بقريتي نجوع الرياينة والفراسية بمركز ساقلتة ويسير العمل جيدا مع ارتفاع نسب التنفيذ للمشروع.

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

شدد على استمرار أعمال المتابعة اليومية على جميع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز ساقلتة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة مع مراعاة المدد الزمنية المحددة لكل مشروع وإزالة أي معوقات تواجه المشروع.

مبادرة حياة كريمة بسوهاج

تنفذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمرحلتها الأولى بمحافظة سوهاج في 181 قرية في 7 مراكز هي طما والمراغة وجرجا وجهينة والمنشاة والبلينا ودار السلام.