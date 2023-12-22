رابط عن نتيجة وظائف فني رابع بـ«مياه الدقهلية» بالاسم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الوظائف الأخيرة في مختلف المراكز التابعة للشركة، إذ يجري الدخول على رابط محدد، وتسجيل البيانات المطلوبة، والحصول على النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

رابط نتيجة وظائف مياه الدقهلية

وحددت مياه الدقهلية رابط الاستعلام عن نتيجة التقديم في وظيفة فني رابع من هنا، وكتابة الاسم الخاص بالمتقدم من أجل معرفة القبول أو الرفض للمتقدمين من مركزي أجا ودكرنس.

وأضافت الشركة أن يمكن التعرف على نتيجة وظيفة محصل بالعمولة من هنا عن طريق الاسم، والضغط على بحث لتظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

طرق التواصل مع خدمة العملاء للمواطنين

وحددت الشركة طرق التواصل مع خدمة العملاء للمواطنين، إذ جرى إنشاء مراكز خدمة العملاء لتسهيل اتصال العملاء بالشركة كالآتي:

-مركز شرق المنصورة شارع الجيش بجوار حي شرق2375660

- مركز غرب المنصورة شارع الجلاء 2357871