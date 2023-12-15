رابط نتيجة استيفاء طلبات المتقدمين لوظائف «مياه الدقهلية»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، للمتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2023، لوظيفة فني رابع لمركزي أجا ودكرنس فقط، لافتة إلى أنه ستعلن بقية مراكز عند الانتهاء من النتيجة تباعًا.

وقالت عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع لمركزي أجا ودكرنس، معرفة النتيجة من خلال الرابط.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظيفة، كالتالي:

- أنّ يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمى الأمديد - دكرنس - شربين»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أنّ يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء».

- أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أنّ يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

الشروط العامة المطلوبة

- أنّ يقبل الشخص العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي تحددها الشركة.

- أنّ يجتاز المتقدم، اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.