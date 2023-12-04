غدا.. آخر موعد لتظلمات المتقدمين لوظائف شركة مياه الدقهلية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن غدا الثلاثاء، آخر يوم لقبول التظلمات للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بنظام العمولة بمراكز المنصورة ومحلة دمنة وميت غمر والسنبلاوين ونبروة والمطرية.

8 شروط يجب توافرها في المتقدمين لوظائف المياه 2023

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 8 شروط واجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة، بمراكز المنصورة ومحلة دمنة وميت غمر والسنبلاوين ونبروة والمطرية، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 كالآتي:-

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المطرية - المنزلة - الكردي و ميت سلسيل».

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في 1 يناير 2021 عن 35 عاما.

إقرار ضامن من المتقدم عند استلام وظائف المياه 2023

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم عند استلام العمل من أحد العاملين بالجهات الحكومية، أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألاً يكون ضامناً لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد غلق الدورة ويصرف بدل انتقال وفقا لأحكام العقد.

اجتياز اختبارات شركة المياه 2023

وكشفت «مياه الشرب» عن المتطلبات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة محصلين بنظام العمولة وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023

- أن يقبل العمل طبقًا للمواعيد المحددة من قبل الشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.