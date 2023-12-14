«مياه الدقهلية» تختتم حملات توعية لـ4000 طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن اختتام إدارة التوعية بالشركة حملتها السنوية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي داخل المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الدقهلية.

وأشارت مياه الدقهلية في بيان إلى أن الحملات شملت عدة أنشطة على رأسها الندوات والزيارات لمحطات مياه الشرب، وورش التلوين، والألعاب التفاعلية، وطوابير الصباح، وتكوين أسر المياه، بالإضافة لحملات طرق الأبواب، وإجراء استطلاع رأي المواطنين ميدانيًا وتليفوني، والندوات الدينية.

وأضافت أن الحملات جاءت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمنطقة الأزهرية بالدقهلية، وكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومكتبة مصر العامة، وجمعية الهلال الأحمر.

حملات توعوية لمياه الدقهلية

واستهدفت الحملة الوصول لأكبر شريحة ممكنة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، خاصة بقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية، وهي كلاً من: أجا، وبلقاس، وميت غمر، والمنزلة، والسنبلاوين، وجاءت كالآتي :

- حوالي 102 نشاط فى عدد 65 مدرسة بإجمالى عدد مستفيدين 4053 طالب وطالبة

- تم تقديم 39 ندوة بإجمالى لحوالي 3391 طالب وطالبة

- 24 زيارة مدرسية لمحطات مياه الشرب لحوالي 646 طالب وطالبة

- 18 ورشة تلوين وألعاب تفاعلية بإجمالى عدد مستفيدين 1918 طالب وطالبة

- تكوين 27 أسرة مياه وصرف بالمدارس.

في المناطق الأزهرية

- تم تنفيذ 34 نشاط من أنشطة التوعية فى 20 معهد لحوالي 1269 طالب وطالبة.

- تم تقديم 19 ندوة لحوالي 989 طالب وطالبة، وطابور صباح لحوالي 280 طالب وطالبة

- تم تكوين 12 أسرة مياه وصرف، وتنظيم ورشتي تلوين لحوالي 172 طالب وطالبة،

- تم عقد ندوات توعية دينية بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية لحوالي 39 موظف.

- ونظمت الشركة حملتي طرق للأبواب بإجمالي عدد مستفيدين 90 مواطن.

- تم إجراء 689 استمارة استطلاع رأي للمواطنين ميدانيًا وتليفوني لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم