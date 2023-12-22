إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال بسوهاج خلال 48 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة، بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

مستشفى الهلال يستضيف فريق زراعة القوقعة

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج استضاف فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، لافتاً إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 250 حالة منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى أن إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من الدكتور صلاح خليفة، استشاري الأنف والأذن ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور أحمد حسني استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور سيد أحمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير، والدكتور ريمون نسيم والدكتور ريمون رسمي، أخصائيي جراحة الأنف والأذن، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد والدكتور بترو عماد والدكتور مينا فوزي، أخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات.