الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق جباليا تمهيدا لدخول آلياته العسكرية

أفادت دانا أبوشمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، بوجود عشرات الشهداء والجرحى تحت الأنقاض إثر القصف في جباليا، ووجود 78 شهيدا على الأقل داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بجانب استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف استهدف سيارة في رفح.

أضافت«أبوشمسية»، أن الاحتلال الإسرائيلي نسف أبراجا سكنية وأحياء كاملة في ميدان فلسطين، وقام بقصف شرق جباليا تمهيدا لدخول آلياته العسكرية.

وتابعت بوجود أحزمة نارية بمحيط أحياء التفاح والنفق والصحابة شرق غزة، وإصابات في صفوف لواء جولاني بعد انسحابها .

ولفتت إلى وجود اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي، لتقييم أداء قواته في غزة، ووجود 5 ألوية وفرق إنقاذ إسرائيلية ما زالت تعمل في قطاع غزة.