فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي وضع الاختيارات الصائبة أمام العالم لحل أزمة غزة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الاختيارات الصائبة أمام العالم أجمع، لحل مشكلة غزة، باعتبار القضية الفلسطينية قضية القضايا، مما جعل بريطانيا تقتنع بأن هذه الحرب لن تستمر كثيرًا، وستذهب إلى فشل الأمن الإسرائيلي.

وأضافت خلال مداخلتها على «إكسترا نيوز»، أن الحرب في غزة ليست دينية، بل حرب على الأرض، خاصة أن بعض اليهود في أنحاء العالم، غير متوافقين مع سياسة إسرائيل في غزة، وعدوانها المستمر على الفلسطينيين، الذي لم يأت مثله في التاريخ، أن يأتي بعض البشر ويستولون على أرض الآخرين.

فريدة الشوباشي: هناك تواصل مصري فلسطيني

وتابعت الكاتبة الصحفية بأن هناك تواصلاً مصرياً فلسطينياً، من أجل التوصل إلى حل بالقضية الفلسطينية، وهو ليس جديداً على مصر، التي تبادر دائمًا بالتصدي والحل لأي مشكلة، تحدث في الدول العربية، بسبب العروبة والثقافة والوحدة العربية.

الشوباسي: الدولة المصرية تتبنى علاج المصابين

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تتبنى علاج الإصابات الخطيرة في غزة، حتى الأطفال يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلقي العلاج بمصر.