قال الدكتور محمد بحيري مدير تعليم الإسماعيلية إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتعقيم اللجان وتطهيرها بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في المديريات المختلفة وإعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية المرحلة الثانوية وأسماء الطلاب في كل لجنة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الإسماعيلية المرحلة الثانوية

وأوضح مدير تعليم الإسماعيلية في بيان صحفي أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 يبدأ يوم السبت 13 يناير بأداء امتحان اللغة العربية، وامتحان الأحياء، فيما يعقد يوم الاثنين 15 يناير امتحان الكيمياء، امتحان الجغرافيا.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يناير 2024 امتحان الرياضيات، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، فيما حدد الجدول يوم الأحد 21 يناير لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، امتحان التاريخ، ويوم الثلاثاء 23 يناير امتحان الفيزياء، امتحان الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 يبدأ يوم الأحد 14 يناير بمادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم الثلاثاء 16 يناير يؤدي الطلاب امتحان الفيزياء، امتحان الجغرافيا، امتحان تطبيقات الرياضيات، امتحان الفلسفة والمنطق.

كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 18 يناير امتحان اللغة العربية، وفي يوم الأثنين 22 يناير يؤدي الطلاب امتحان الكيمياء، امتحان التاريخ، امتحان أحياء، امتحان علم النفس وعلم الاجتماع، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء 24 يناير بامتحان جبر وتفاضل وحساب مثلثات، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.