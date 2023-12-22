ضبط 27.5 طن سكر مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مباحث التموين بمحافظة الشرقية 27.5 طن سكر مدعم، قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

قامت الإدارة العامة بمباحث التموين بالشرقية بقيادة اللواء ضياء سعيد والعميد محسن القلش والمقدم رمزي أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم وقوة أمنية من مركز الشرطة ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتحفظ على 27.5 طن من السكر المدعم المصروف من الدولة لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، وقيام أحد المخالفين بتعبئة كمية من السكر داخل أكياس مدون عليها سعر 30 جنيها بهدف التربح، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لإعادة طرحها للمواطن بالسعر المحدد من قبل الدولة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.