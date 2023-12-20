طرح 2600 طن سكر في سوهاج منذ بدء مبادرة تخفيض الأسعار.. الكيلو بـ27 جنيها

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، توزيع 2600 طن من السكر منذ انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالتنسيق مع الوحدات المحلية في مختلف مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، أنه عقب توزيع هذه الكمية استمرت مديرية التموين في ضخ عشرات من الأطنان من السكر على المنافذ والسيارات المتنقلة في القرى والنجوع والمدن.

طرح 8 أطنان سكر في طما

في سياق آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، طرح 8 أطنان سكر خلال 48 ساعة الماضية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وأعمال توزيع السكر والسلع الأساسية بمختلف المجالس القروية بالمركز.

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى شنّ حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير مئات المحاضر التموينية، لضبط الأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين.