«غرفة السياحة»: إلغاء رحلات حج الأقباط للقدس هذا العام

كشف صبري ينى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إلغاء موسم حج الأقباط للقدس "إكلينيكيا" هذا العام بسبب ظروف العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن الوقت الذى كان يمكن البدء في إجراءات تنظيم تلك الرحلات انتهى منذ فترة ولن تكون هناك إمكانية حاليا لتنظيم أية رحلات تقديس، والتي تتم خلال شهر أبريل من كل عام.

فنادق القدس وبيت لحم

وأضاف صبري، لـ«الوطن» أن كافة مؤشرات إقامة رحلات حج الإقباط للقدس هذا العام «انعدمت» حيث إن كافة الفنادق التي كان يقيم بها الحجاج خلال فترة إقامتهم بالقدس ومدينة بيت لحم مغلقة حاليا بشكل نهائي، وكل الاتصالات بها تؤكد أنّه لن تكون هناك رحلات تقديس، كما أن الجهات المصرية لم تصدر الضوابط المنظمة لسفر الأقباط المصريين للقدس.

الجدول الزمني للسفر لم يتم هذا العام

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «الجدول الزمني الذي كانت تنتهجه الشركات المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس لم يتم هذا العام، فقد كان يتم فتح باب التقدم من شهر أكتوبر على أن يتم الحصول على الموافقات الخاصة بالسفر خلال شهر ديسمبر، فيما يتم استصدار التأشيرات خلال يناير استعدادا للسفر خلال أبريل».