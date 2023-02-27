شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات حج الأقباط للقدس 8 أبريل المقبل

قال وجيه رزق الله ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات حج الأقباط للقدس "التقديس" ستنطلق يوم 8 إبريل المقبل، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة للبرامج أرسلت كافة اسماء المتقدمين للحج إلى الجهات المسئولة عن القدس للحصول على تأشيرات دخول المدينة، لافتا إلى أن تأشيرات القدس ستبدأ في الصدور خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل.

أعداد الأقباط المسافرين للحج هذا العام

وأضاف لـ"الوطن" أن عدد الذين تقدموا من مسيحيي مصر للسفر لرحلة التقديس يتراوح هذا العام ما بين 3500 إلى 4 الآف مواطن، لافتا إلى أن كافة المتقدمين ينطبق عليهم الضوابط التى وضعتها السلطات المصرية للسماح لهم بالسفر وأهمها أن يكون المسافرين من مواليد عام 1983 وما قبلها، إضافة إلى ضرورة وجود موافقة من الكنيسة التابع لها على سفره للحج بالقدس.

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس "التقديس" وعددها نحو 30 شركة سياحة أتمت إجراءات حجز الفنادق التى سيقيم بها مسيحيو مصر خلال الحج بمدينتى بيت لحم والقدس، موضحا أن متوسط مدة برامج الحج هذا العام يتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.

أسعار برامج حج الأقباط هذا العام

وأوضح أن سعر برنامج حج الأقباط للقدس هذا العام يبدأ من فوق الـ 50 ألف جنيه، متابعا "سعر برنامج الحج بدون تذكرة الطيران يتراوح ما بين 800 إلى 1000 دولار، فيما يبلغ سعر تذكرة الطيران نحو 28 ألف جنيه"، موضحا أن برنامج التقديس يشمل تذكرة الطيران للمسافرين ذهابا وعودة، إضافة إلى الإقامة بفنادق 4 و5 نجوم ببيت لحم والقدس شاملة تقديم وجبتين إما فطار وغداء أو فطار وعشاء، علاوة عن الزيارات إلى المناطق والمزارات الدينية والآثرية بكل من القدس وبيت لحم.