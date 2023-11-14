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«شركات السياحة»: توقعات بإلغاء موسم حج الأقباط للقدس

كتب:

عبده أبوغنيمة
08:29 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
حج الأقباط للقدس "أرشيفية"

حج الأقباط للقدس "أرشيفية"

قال صبري يني، عضو غرفة شركات السياحة إن جميع المؤشرات الحالية تؤكد إلغاء حج الأقباط للقدس هذا العام بسبب حرب غزة، مضيفا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركات السياحة والفنادق الفلسطينية بالضفة الغربية وبيت لحم والقدس، أٌغلقت بسب الحرب.

نسب إقامة حج الأقباط هذا العام تتلاشى

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن الفنادق الفلسطينية أكدت أن نسبة إقامة حج الأقباط هذا العام لا تتعدى الـ 1%، مشيرا إلى أن شركات السياحة المصرية لم تقم حتى الآن بالتسويق لبرامج حج الأقباط لإدراكها أن الموسم سيتم إلغاؤه.

 

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