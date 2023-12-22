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افتتاح مسجد في قرية إطواب ببني سويف بعد تجديده بـ1.3 مليون جنيه

كتب:

عمرو رجب
02:43 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
افتتاح مسجد في قرية إطواب ببني سويف بعد تجديده بـ1.3 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، لافتتاح مسجد بعزبة في قرية إطواب بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة إجمالية زادت عن 1.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمركز الواسطى

وافتتح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في محافظة بني سويف، مسجد عمر بن الخطاب بعزبة محمد خالد بقرية إطواب، على مساحة إجمالية 165 مترا وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وسط فرحة وسعادة أهالي العزبة والعزب المجاورة.

إقامة شعائر صلاة الجمعة 

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد اليوم، بحضور حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وعماد صقر نائب رئيس المدينة، والشيخ محمد أبو غزالة مدير أوقاف الواسطى، والمحاسب محمد هشام رئيس قرية إطواب.

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