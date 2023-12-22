حملات مكبرة لرفع الإشغالات وتمهيد الطرق وإزالة المخلفات بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية حملات مكبرة لتمهيد الطرق وإزالة المخلفات، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية بقرية العكل التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن وخالية من التلوث.

حملات لرفع القمامة وتسوية الطرق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالوحدة المحلية ببحطيط بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالقرى التابعة للوحدة المحلية لتوفير بيئة صحية نظيفة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر أعمال تغيير خط الصرف بمنطقة المزلقان شارع الجمهورية الغربي والشرقي، استعدادا للبدء في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة لإزالة أعمال البناء المخالفة بشارع بورسعيد لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

رفع الإشغالات وتوسعة الطرق

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات لرفع الإشغالات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات ولتحقيق السيولة المرورية.