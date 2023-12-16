الدقهلية تتسلم الدفعة الثانية من معدات النظافة بتكلفة 10 ملايين جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة، وتشمل 5 معدات «سيارات مكبس سعة 6 أمتار» بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024- 2023، وسيتم توزيعها على عدد من مراكز ومدن المحافظة.

إجمالي معدات الخطة الاستثمارية هذا العام 19 معدة

وقال محافظ الدقهلية، في بيان، إن الدفعة الأولى شملت 7 معدات، موضحا أن إجمالي معدات الخطة هذا العام 19 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون جنيه، ووصلت 12 معدة حتى الآ، وجار تسليم باقي المعدات، مشيراً إلى أنه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في إطار الخطة الاستثمارية لهذا العام انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة

وأكد «مختار» أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين، موجها بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.