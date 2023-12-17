آخر موعد لتلقي طلبات التعيينات بهيئة النظافة والتجميل

حددت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، آخر موعد للتقدم لشغل الوظائف القيادية التخصصية والنوعية، وهي «رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية - مدير عام فرع هيئة بالإحياء».

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف نظافة وتجميل القاهرة 2023

وأعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن غدًا الاثنين سيكون آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة، كاشفة في الإعلان عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، وهي كالتالي:

- المهارات الأساسية الالمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفه قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها 18 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل الوظيفية للمتقدمين.

- النوع: ذكر / أنثى.

- المؤهل: عالٍ يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

الإنجازات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف

وطالبت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في الإعلان بيان بالإنجازات من المتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- صورة ضوئية من شهادة التخرج.

- بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة.

- صورة ضوئية من بطاقه الرقم القومي سارية.

- صحيفه الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

- صوره ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- شهادة الخبرة.

- عدد 8 صور شخصية.

- عدد اثنان أسطوانة مدمجة CD فارغ.

- المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق.

المستندات وطريقة التقدم لشغل وظائف نظافة وتجميل القاهرة

وطالبت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف التقدم بالمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة باسم رئيس مجلس الإدارة على العنوان التالي «23عمارات يوليو 3 ب بالعباسية».