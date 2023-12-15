محافظ الجيزة يوجه بمتابعة منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء جولة ميدانية اليوم بعدد من الأحياء للوقوف على الحالة العامة للطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى واردة من المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة منظومة النظافة وشركات الجمع السكني ومواصلة جهود رفع كفاءة حالة النظافة والتجريد بالشوارع ومنع تواجد أي بؤر للمخلفات.

إزالة مخالفه بناء بدون ترخيص

واطلع محافظ الجيزة على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها والتي شملت ضبط وإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بعقار رقم 63 بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفى الصدر بحي العمرانية.

الغلق الكلي أسفل الكوبري بطريق الواحات

وتواصل أجهزة محافظة الجيزة أعمال إجراء الغلق الكلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لتوسعة كوبري 8 الكائن أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وحتى الساعة 6 صباح غدا السبت، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بتنفيذ تحويلة تشمل استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبري لتحويل حركة المرور أثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.