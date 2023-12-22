«تضامن كفر الشيخ» تتسلم 12 ألفا و646 كرتونة غذائية لتوزيعها على المستحقين

تسلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ 12 ألفا و646 كرتونة غذائية من بنك الطعام المصري، لتسليمها لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وتم تفريغها بمخازن جمعية الإيمان الخيرية بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك تمهيداً لتوزيعها على الإدارات الاجتماعية لتقوم اللجان المُشكلة بتوزيعها على مستحقيها.

الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأولى بالرعاية، وتكليفات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

أهداف برنامجي تكافل وكرامة

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إلى أنّ لبرنامجي «تكافل وكرامة» أهداف كثيرة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، حيث أنّ البرنامجين موجهان أساسا إلى الأسر التي لديها أطفال بمراحل التعليم المختلفة أو صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية، وهذه الفئة هي التي يُطبق عليها برنامج «تكافل»، أما الفئة الثانية فهي فئة كبار السن فوق 65 عاماً والذين لا يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة أو المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل والكسب وأيضاً لا يملكون دخلاً ثابتاً، ويطبق عليها برنامج «كرامة».

وأكدت وكيل تضامن كفر الشيخ، أنّ تنفيذ برنامجي «تكافل وكرامة» يعكس فهماً عميقاً لقضية العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها بكل الطرق، وتعمل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جاهدة من خلال اللجان المُشكلة ولجان المتابعة على توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه الفعليين.