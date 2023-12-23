أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-12-2023 في مصر، حيث وصل سعر طن الأسمنت الرمادي لـ2289 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم السبت 23-12-2023 في الأسواق المصرية:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر طن أسمنت حلوان 1920جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 1920 جنيها للطن.

- أسمنت المهندس 2250 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1860 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 2100 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.