أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر، بواقع 30 جنيها لطن الأسمنت الرمادي.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتنشر «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 15-12-2023، في المصانع والشركات بأسعار تسليم أرض المصنع، كما يضاف إليها تكلفة النقل، وهامش الربح لتجار التجزئة، فيما سجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 115 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2020 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1830 جنيها للطن.