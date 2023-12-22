أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-12-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2289 جنيهًا تسليم أرض المصنع يضاف إليها هامش البرح وتكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

سعر طن الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-12-2023 تتفاوت بحسب النوع ودرجة الصلابة، خاصة وأن الأسمنت له استخدامات عديدة ومتنوعة.

«الوطن» تنشر أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 116 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2150 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2140 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2010 جنيهات للطن.

أسعار الأسمنت اليومأسمنت حلوان 2000 جنيه للطن.

أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2050 جنيها للطن.