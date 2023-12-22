تيسيرات جديدة لاستكمال تنفيذ مشروعات الإسكان التعاوني والنقابات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابتها للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، بمنح تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضوابط جديدة للمباني السكنية أو الخدمية بأراضي المشروعات المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة، كالتالي:

1 - اعتبار تنفيذ دور أرضي كحد أدنى، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة حال وجودها، بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثبات للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، حال الوصول لنسبة 80%، ويعتبر ذلك تنفيذا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنفيذ الموقع للأعمال المنفذة للمشروع.

وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها للمشروعات عاليه كالتالي:

- دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات والجهة السابق، لتخصيص أرض المشروع الخاص بهذه الجهات، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل.

الإسكان: في حالة رغبة الجهات المالكة للأراضي إعادة التعامل عليها تخصص بسعر اليوم.

وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع النسبة 80% بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة ستة أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع وفقا لشروط.

وعند رغبة الجهات عالية في إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، على أن يتم الالتزام بالتالي:

1- يعتبر الوصول النسبة إنجاز 80% تنفيذا كاملا للمشروع يتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع.

2- عدم وجود مستحقات مالية على الجهة، وفي حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها.

3- التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، على أن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء.

4- يتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل.

5- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء ويشترط لتطبيقها أن لا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35%، في تاریخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.

6- لاتسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة، للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض جمعيات الإسكان الفاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات اسکان اجتماعي.

وفي حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها وعمل التنمية المرجوة بالمدن الجديدة، على أن تسري تلك التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان، ويمكن الرجوع للموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعرف على المزيد من المعلومات «www.newcities.gov.eg ».