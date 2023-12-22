وزارة التنمية المحلية تتلقى تقارير مخالفات البناء بالقليوبية والدقهلية

أكد اللواء هشام آمنة ، وزير التنمية المحلية على استمرار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها ، ومتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العلىا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة .

تطبيق القانون

وتلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقرير حول جهود محافظتي القليوبية والدقهلية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

في محافظة القليوبية تمكنت حملات إنفاذ القانون اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 اكتوبر وحتي اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 من إزالة عدد 1696 حالة على مساحة 97فدان و3 قيراط و2 سهم ، وعدد 666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م٢ وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

مواجهة البناء المخالف

أما في محافظة الدقهلية، شهدت الوحدات المحلية استمرار التصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها،والتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، واستمرار الحملات في مراكز ومدن بلقاس ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة وتمي الأمديد ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة.