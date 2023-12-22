بحوث سخا بكفر الشيخ: مخزون القطن في 3 محافظات بلغ مليونا و20 ألف قنطار حتى الآن

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إنه لم يتم طرح كميات كبيرة من القطن بكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة في المزادات العلنية حتى الآن، وهذه الكميات من أصناف «جيزة 94»، وهو من القطن طويل التيلة.

كميات كبيرة من القطن في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة كفر الشيخ، تستحوذ على نصف الكمية الموجودة من القطن حالياً في المحافظات الثلاث، بواقع 510 آلاف قنطار قطن من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، حيث بلغ إجمالي المخزون حتى الآن مليونا و20 ألف قنطار قطن على نطاق المحافظات الثلاث.

ثلث مساحة المنزرع والإنتاجية

وأشار محمد أبو اليزيد إلى أن مساحة القطن المنزرعة في كفر الشيخ 2023، بلغت 85 ألف فدان قطن من القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، بإجمالي 255 ألف فدان قطن، كما تتميز المحافظة بزراعة القطن فائق الطول من صنف جيزة 96، الذي يعد من أجود أنواع القطن الشعر في مصر.