«المستقلين الجدد»: استكمال الحوار الوطني دفعة للحياة السياسية والحزبية

أكد حزب المستقلين الجدد أن إعلان الرئيس استكمال الحوار الوطني بفعالية أكبر دفعة جديدة للحياة السياسية والحزبية.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان أن الرئيس السيسي أراد أن يؤكد التحول الديمقراط حقيقةً وخيارا استراتيجيا لا تراجع عنه بل ويجب البناء علي ما تم في جلسات الحوار والانتخابات الرئاسية.

قضايا في انتظار الحوار الوطني

وأضاف عناني أن الحوار الوطني ينتظره الكثير من العمل الجاد في الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهناك قضايا تم التوافق عليها وأخرى تحتاج إلى حسمها تشريعيا وتنفيذيا وأخرى لم يتم مناقشتها وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف أكبر حتى الانتهاء من تحقيق الهدف من الحوار وهو تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

المواطن في انتظار الحوار الوطني

وأكد أن المواطن المصري ينتظر ويرقب ما ينتهي إليه الحوار الوطني وما سيحققه من نتائج في ظل استقرار الوطن تحت قيادة الرئيس السيسي ودعمه للحوار الوطني منذ بدايته.

ويؤكد الحزب أن استثمار حالة الاستنفار الوطني والالتفاف حول قيادته حتما ستحقق الكثير وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التركيز والعمل من جميع الأحزاب السياسية لاسيما في الاستحقاقات الدستورية المقبلة.