نخبة من علماء الأمة وأهل القرآن في زيارة لمعرض كتاب «الأعلى للشؤون الإسلامية»

زار نخبة من علماء الأمة وأهل القرآن الكريم، معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للكتاب، المقام بساحة مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد.

وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من رواد المسجد، وأشاد زوار المعرض والمشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والمشاركون في الدورة الدولية الخامسة من أعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بإصدارات وزارة الأوقاف.

وكان قد أدى المتسابقون والمشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص وحضروا مقرأة الجمهور وكذلك مقرأة سورة الكهف.

وتنطلق غدا، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.