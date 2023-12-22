الكشف على 907 مواطنين في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقوص

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل القافلة الطبية المجانية بقنا

وأضاف «عبدالباقي»، أن القافلة الطبية المجانية نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 907 مواطنين في 7 تخصصات طبية، بواقع 254 حالة باطنة، 26 حالة جراحة، 77 حالة أمراض نساء وتوليد، و277 حالة طب أطفال، و224 حالة عظام و34 حالة تنظيم الأسرة، و65 حالة أسنان، حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 62 حالة، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، و15 حالة موجات صوتية و70 حالات أشعة عادية.

كما تم الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد 39 حالة، وإجراء 16 حالة خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التي تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

ندوات تثقيف صحي

‬وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 83 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا»، والأمراض غير المعدية «الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.