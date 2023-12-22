رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في حياة كريمة: المبادرة قهرت التحديات

قال أحمد حسن رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في «حياة كريمة»، إنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 بمؤتمر الشباب السابع بدأت بمجموعة من الشباب ليوليها الرئيس عناية ويتم إطلاقها كمبادرة رسمية في البلاد.

20 وزارة و23 جمعية بدأت مبادرة حياة كريمة

وأضاف أحمد حسن في حواره على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 20 وزارة و23 جمعية بجانب مؤسسات المجتمع المدني وتضافر شراكات للقطاع الخاص جميعها تضافرت جهوده لإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، لافتاً إلى مجموعة من التحديات واجهتهم أثناء إطلاقها، مثل انعدام الخدمات ببعض القرى واكتشفناها نتيجة المسح الشامل الذي أجريناه.

وتابع رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية بالمبادرة: «المبادرة قائمة على فكرة توفير حياة كريمة وبناء الإنسان المصري وتنميته وهي أهم محاور المبادرة، وواجهنا كم من التحديات في نطاق جغرافي كبير مثل أن أقرب وحدة صحية من القرية الأم تبعد عنها 30 لـ50 كيلو».