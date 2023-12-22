تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1017 شاحنة و155 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 474 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 543 شاحنة و15 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن هي أمل، دليلة وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينتان الرياض والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا والحرية وغادرت أربع سفن هي SUNNY HOLG، أمل دليلة وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 2100 طن بضائع و251 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1585 راكب بموانيها.