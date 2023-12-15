حركة الصادرات والواردات من البضائع بميناء دمياط البحري خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17741 طنا تشمل:

1430 طن علف بنجر و817 طن أسمنت معبأ و8126 طن يوريا و1879 طن ملح معبأ و4889 طن جبس معبأ و600 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50033 طنا تشمل: 12427 طن خردة و889 طن مولاس و2311 طن زيت طعام و11580 طن قمح و1046 طن حمص و12656 طن حديد و9124 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 69 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2534 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137340 طنًا.

بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 327722 طنًا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1309 أطنان قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، وعدد 4 وحدة نهرية «بارج» بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 798 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي «1309 أطنان» من القمح متجهة إلى إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5651 شاحنة.