انطلاق فعاليات برنامج «نتشارك» في مركز شباب سنهور بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية بمركز شباب سنهور المدينة، التابع لإدارة شباب دسوق، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في نسخته الثانية بحضور 25 من أعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب سنهور المدينة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل دور المبادرات المجتمعية

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، ويستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، لإعداد متدربين من عُمر 13 لـ17 عامًا والشباب من عُمر 17 لـ24 عاماً، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في إطلاق مبادرات ضمن المحاور الرئيسية من تمكين الفتيات والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي.

ورشة تدريبية بشباب سنهور المدينة

وأدارت الورشة التدريبية بشباب سنهور المدينة، آية حجازي، مدربة البرنامج، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ومحمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق.