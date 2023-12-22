افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 35 مليونا و23 ألف جنيه في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح 3 مساجد بمركزي الرياض وبيلا، بتكلفة إجمالية 35 مليونا و23 ألف جنيه، إضافة لقافلة دعوية بدسوق ومقرأتين، بتوجيهات الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف.

افتتاح 3 مساجد في كفر الشيخ

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّه جرى افتتاح 3 مساجد، وهي مسجد أبو سعيد الكبير بإدارة الرياض شرق، على مساحة 1650 مترا، بتكلفة 15 مليون جنيه، بمشاركة وزارة الأوقاف والأهالي، بتكلفة 4 ملايين و23 ألف جنيه، بالجهود الذاتية، ومسجد بشلا الكبير بمركز الرياض، إدارة الرياض غرب، على مساحة 1845 مترا، بتكلفة 16 مليون جنيه جهود ذاتية، ومسجد أبو العمايم بقرية أبو العمايم ببيلا، على مساحة 340 مترا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنّ مركز دسوق شهد قافلة دعوية، ومقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد المحيص بشباس الملح، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد المحيص بشباس الملح، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الغفران، بشباس الملح، إضافة لنداءات القرآن الكريم للمؤمنين.

«نداءات القرأن الكريم للمؤمنين» عنوان خطبة الجمعة

وأدى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة، تحت عنوان «نداءات القرأن الكريم للمؤمنين»، مؤكداً أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي مخالفات.