4 مشروعات جار تنفيذها لتوفير مسكن آمن.. تغير وجه القاهرة

شهدت محافظة القاهرة خلال الأعوام الماضية مواجهة العشوائيات وتنقسم المناطق العشوائية إلى 3 فئات غير آمنة وغير مخططة ومناطق ذات خطورة داهمة.

وأشارت تقرير صادر عن المحافظة إلى أن القاهرة تحتل نصيب الأسد من نسبة العشوائيات على مستوى الجمهورية وتضم 33% من عدد السكان الذين يعيشون فى العشوائيات على مستوى الجمهورية، أي أن ما يفوق ثلث سكان العشوائيات في مصر بالقاهرة، وفي عهد السيسي حظيت تلك القضية بإهتمام كبير لإيجاد سكن بديل آمن للقضاء على العشوائيات وتم إقامة مشروعات مثل «الأسمرات والمحروسة ومعا وروضة السيدة وأهالينا»، كما يجري تنفيذ عدة مشروعات في الوقت الحالي كالآتي:

مشروع اسكان أهالينا 5

- المشروع بحى السلام أول ويأتي في إطار توفير سكن آمن وحضارى للمواطنين

- تكلفة اجمالية 4 مليارات جنيه

- يستغرق التنفيذ 24 شهرا

مشروع 200 ألف وحدة سكنية

- تضمنت المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين إإنشاء 200 ألف وحدة بالقاهرة الكبرى

- 120 مليار جنيه تكلفة التنفيذ وتشمل محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

صنع فى الأسمرات

- تعد مدينة الأسمرات أبرز مشروع للإسكان البديل للقضاء على المناطق غير الآمنة

- تصدر منتجاتها لبعض دول أوروبا وآسيا

- مصانع مدينة الأسمرات تصدر منتجاتها إلى أسبانيا وأمريكا والسعودية

مشروع الطيبي 2

- تنفيذ 9 عمارات سكنية تشمل 572 وحدة سكنية و6 وحدات إدارية ومبنى خدمى وحضانة وملعب ومنطقة تجارية بتصميم على غرار القاهرة الفاطمية

- المشروع نسخة من مشروع روضة السيدة ضمن خطة تطوير العشوائيات

- المشروع على مساحة 7 فدان بتكلفة 549 مليون جنيه