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انتخابات المصريين بالداخل

أبناء الأسمرات تحدوا الأمطار والرعد.. طوابير أمام لجنة «تحيا مصر 1» (صور)

كتب:

إسراء عبدالعزيز
05:56 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
أبناء الأسمرات تحدوا الأمطار والرعد.. طوابير أمام لجنة «تحيا مصر 1» (صور)

رغم الأمطار الشديدة والرعد، أصر الناخبون من أبناء حي الأسمرات، على الوقوف في طوابير أمام لجنة مدرسة «تحيا مصر 1»، التي تشهد إقبالا كبيرا في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت كانت اللجان أبوابها منذ الساعة 9 صباحا، وسطر المصريون منذ الصباح ملحمة، لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية، إذ أبدى المواطنون سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مرشحهم الرئاسي، وسط حماية أمنية شديدة.

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